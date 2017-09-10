Ландеског: «Колорадо» нужен здоровый Варламов, который сможет «красть» игры

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског считает, что вратарь Семён Варламов, восстановившийся после травмы, сможет вернуться к той форме, в которой был в сезоне-2013/14. В тот год «лавины» заняли третье место в общей турнирной таблице и первое в дивизионе, набрав 112 очков.



«Кажется, у Варли хорошее настроение, а мне нравится Варли в хорошем настроении. Многие из нас хотят вернуться к игре, которую мы показывали в сезоне-2013/14. Варли может вернуться к этому. Мы хотим, чтобы у нас был здоровый Варли, который сможет „красть“ для нас игры. Но вместе с тем мы понимаем, что это не всё. Мы знаем, что можем показывать хорошую командную игру в обороне перед ним», — цитирует Ландескога The Denver Post.

На глубине каньона. Почему «Колорадо» не пытается выбраться со дна? Некогда славные «лавины» нынче влачат жалкое существование. Но судя по отсутствию мер нахождение на дне вполне устраивает боссов «Эвеланш».