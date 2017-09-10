Обладатель кубка Стэнли Келли приглашён в тренировочный лагерь «Эдмонтона»

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» пригласил форварда Криса Келли в тренировочный лагерь на пробный контракт. Об этом сообщает журналист Sportsnet Джон Шэннон со ссылкой на генерального менеджера «Ойлерз» Питера Чиарелли. 36-летний хоккеист является неограниченно свободным агентом.



В сезоне-2016/17 нападающий выступал за «Оттава Сенаторз», набрав 12 (5+7) очков в 82 матчах при показателе полезности «-16». В плей-офф выходил на лёд в двух матчах и очков не заработал. Келли является обладателем Кубка Стэнлися – 2011 в составе «Бостон Брюинз».

Чиарелли: я не считаю «Эдмонтон» фаворитом на победу в Кубке Стэнли