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Обладатель кубка Стэнли Келли приглашён в тренировочный лагерь «Эдмонтона»

10 сентября 2017, воскресенье. 09:15 Хоккей

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» пригласил форварда Криса Келли в тренировочный лагерь на пробный контракт. Об этом сообщает журналист Sportsnet Джон Шэннон со ссылкой на генерального менеджера «Ойлерз» Питера Чиарелли. 36-летний хоккеист является неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2016/17 нападающий выступал за «Оттава Сенаторз», набрав 12 (5+7) очков в 82 матчах при показателе полезности «-16». В плей-офф выходил на лёд в двух матчах и очков не заработал. Келли является обладателем Кубка Стэнлися – 2011 в составе «Бостон Брюинз».

Чиарелли: я не считаю «Эдмонтон» фаворитом на победу в Кубке Стэнли
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Эдмонтон Ойлерз
Новости. Хоккей
10 сентября 2017, воскресенье
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