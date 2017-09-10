Меньшиков: «сибирское дерби», это уже не изменишь. Будет интересно

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Хоккеист перешёл из новосибирской команды в ходе прошлого сезона.

Итоги дня: Лемтюгов уйдёт из «Авангарда»? Наш корреспондент побывал на тренировке «Авангарда» в Новосибирске.

«Встреча «Авангарда» с «Сибирью» всегда была «сибирским дерби», это уже не изменишь. И да, сегодня ещё ажиотаж — бывшие своими когда-то хоккеисты и тренер, это всё-таки играет свою роль. Будет интересно.

Есть много игровых нюансов, которые обсуждаем внутри команды, но сейчас уже нет смысла в том, кто и как выступал в прошлом году. Составы сильно обновились, сыграно по семь игр в новом сезоне — делаем разбор, исходя из них. Нужно ответственно отнестись к этой игре и использовать свои шансы, чтобы забить, Салак – очень хороший вратарь.

За кем стоит следить в составе соперника? Такая система, что все лидеры, и каждый может изменить ход игры и повлиять на результат. Цепкая, агрессивная, активная команда.

В Новосибирске невероятная поддержка. Думаю, в каком-то смысле она помогает даже сопернику – в такой обстановке хочется выиграть всем назло. Нас поддержит минимум 200 болельщиков? Ого, это так здорово! Вообще, в наших болельщиках никогда не сомневаюсь. Ощущение, что они есть по всему миру, на каждом стадионе. Спасибо им огромное. Мы должны не отвлекаться, а просто работать каждую игру – и будет результат», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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