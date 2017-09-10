Баклунд считает, что не использовал свой потенциал по максимуму

Нападающий канадской команды НХЛ «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд порассуждал на тему своей игры.



«Я и не думал, что буду так близко к тройке финалистов «Селки Трофи». Использую это как фундамент для дальнейшего роста. В прошлом году я не использовал свой потенциал по максимуму.

В первые пару лет мне здесь было сложно ещё и потому, что в нашем составе были ветераны, которые, как я сейчас понимаю, возможно, не хотели приносить достаточно жертв для победы. Это одна из причин прошлых неудач. Строительство новой команды в НХЛ не происходит за один день. Посмотрите на «Ойлерз». Чтобы пойти вперёд, им пришлось дождаться Коннора Макдэвида», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.