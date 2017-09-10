Пережогин и Лемтюгов не сыграют за «Авангард» с «Сибирью»

Нападающие «Авангарда» Николай Лемтюгов и Александр Пережогин пропустят матч с «Сибирью», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Напомним, что во время вечерней тренировки оба занимались с неиграющим составом.
Пережогин и Лемтюгов перед матчем с «Сибирью» катаются с не играющим составом
Полностью составы команд выглядят следующим образом:
«Сибирь»
Салак (Рейзвих)
Воробьёв – Игнатович
Коньков – Энлунд – Санников
Наумов – Верещагин
Сигарёв – Закриссон – Бергстрём
Беляев – Алексеев
Барбашёв – Шаров – Сопин
Лукин
Артёмов – Основин — Зырянов
«Авангард»
Фурх (Шилин)
Медведев — Меньшиков
Кугрышев – Фисенко – Хохряков
Березин — Лисов
Кошелев – Пьянов – Михеев
Густафссон — Мартынов
Жукенов – Семёнов – Петерссон
Осипов
Файзуллин – Стась – Галимов; Манукян
Меньшиков: «сибирское дерби», это уже не изменишь. Будет интересно