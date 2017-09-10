Сергачёв забил «Нэшвиллу» в матче новичков и заявил, что готов к НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой в матче турнира новичков с действующим победителем Западной конференции НХЛ «Нэшвилл Нредаторз» (2:4).



«Считаю, что играю на достаточном уровне, чтобы попасть в основную команду в новом сезоне», – заявил Сергачёв.

19-летний Сергачёв был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте 2016 года под общим девятым номером и провёл четыре матча в НХЛ. Большую часть сезона-2016/17 он играл в OHL за «Виндзор», с которым завоевал Мемориальный кубок. В 50 матчах регулярного чемпионата Сергачёв набрал 43 (10+33) очка. Летом он был обменян в «Тампу».