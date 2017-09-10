Проведший более 700 матчей в НХЛ форвард Апшолл — на просмотре в «Ванкувере»

Канадская команда Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» подписала контракт с нападающим Скотти Апшоллом. Соглашение между игроком и клубом носит просмотровый характер. Хоккеист будет работать в тренировочном лагере канадской команды.

Хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2002/03. В общей сложности он провёл в лиге за «Нэшвилл Предаторз», «Филадельфия Флайерз», «Финикс Койотс», «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз», «Сент-луис Блюз» 750 матчей и набрал в них 279 очков.