Рутерфорд: Макдэвиду предстоит вписать своё имя в историю, Кросби это сделал

Генеральный менеджер действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд высказался о сравнении Сидни Кросби и форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.



«Их можно сравнивать с разных точек зрения. Макдэвид – пока очень хороший молодой игрок. У Кросби же уже есть три Кубка Стэнли, победы на Олимпиадах и Кубках Канады. Кросби уже вписал своё имя в историю, его статус понятен, Макдэвиду ещё только предстоит это сделать. Я ожидаю, что «Эдмонтон» с Макдэвидом выиграют Кубок Стэнли в ближайшем будущем, тогда мы сможем сравнить его с Кросби», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

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