Защитник «Сибири» Верещагин получил травму в матче с «Авангардом»

Защитник новосибирской «Сибири» Иван Верещагин получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом». Во втором периоде игрок новосибирской команды провёл две смены и ушёл в раздевалку. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В нынешнем сезоне защитник провёл за команду из Новосибирска восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ и отметился в них четырьмя голевыми передачами. Показатель полезности хоккеиста составил «+6».

В настоящее время стартовал третий период матча в Новосибирске, счёт равный — 1:1.