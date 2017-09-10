Кугрышев принёс «Авангарду» победу над «Сибирью» в ОТ, это 2-я победа подряд

Новосибирская «Сибирь» уступила омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Новосибирская команда в восьми матчах нынешнего сезона выиграла четыре матча и четыре раза уступила соперникам. Омская команда одержала свою шестую победу в восьми матчах. К тому же это вторая победа подряд.

«Сибирь» не нанесла ни одного броска в створ ворот «Авангарда» во втором периоде

«Сибирь» вышла вперёд на 10-й минуте матча — в большинстве отличился Андрей Сигарёв. «Авангард» отыгрался на 31-й минуте встречи, играя более полутора минут в расстановке «5 на 3». Под занавес двойного численного преимущества шайбу за омскую команду забросил Андре Петтерссон. В третьем периоде командам отличиться не удалось. В овертайме Дмитрий Кугрышев принёс омской команде победу. Хоккеист ранее выступал за «Сибирь».

В 17:00 начнётся матч «Витязь» — «Барыс».

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Защитник «Сибири» Верещагин получил травму в матче с «Авангардом»

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