Фурх: во втором периоде катался из угла в угол, старался сохранить концентрацию

Голкипер омского «Авангарда» Доминик Фурх прокомментировал итоги выездной победы над новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ).



«Это был очень непростой матч, особенно для вратарей. У Саши Салака было намного больше работы, чем у меня. Мы старались играть в хорошем темпе все 60 минут и очень рады тому, что смогли завоевать два очка. Как сохранял концентрацию во втором периоде, когда соперник не сделал ни одного броска? Я старался кататься из угла в угол площадки. Конечно, это не броски, но хоть что-то. Ноль бросков – это непростая ситуация для вратаря. Но счёт был ничейный, у нас были все шансы, это было хорошо для «Авангарда».

Все сибирские дерби, в которых я участвовал, были именно такими – трудными, плотными, в одну шайбу. Каждый подобный матч похож на другие, в них чувствуется накал. Что мне сказал Салак после игры? Да просто пожелал удачи», — передаёт слова Фурха корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.