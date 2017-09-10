Скабелка: Пережогин и Лемтюгов не играли с «Сибирью» из-за ротации

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1 ОТ) и отсутствие в составе Николая Лемтюгова и Александра Пережогина.



«Непривычно, что в Новосибирске меня объявляют тренером гостей. Тем не менее мне приятно было окунуться в эту атмосферу. Неважно даже, что болельщики поддерживают «Сибирь». В такой обстановке приятно играть как одной, так и другой команде. Мне игра «Авангарда» понравилась. Мы много времени провели в зоне атаки, но подвела реализация. Очень здорово сыграл Салак.



Я не считаю, что в нынешнем составе «Авангарда» мало игроков высокого уровня. Исполнителей высокого уровня достаточно и в этом составе. Вы хотите сказать, что Петтерсон и Кугрышев не умеют забивать? Вы строите свои загадки, заголовки строите, Лемтюгова уже из состава вывели. Зачем? Когда в ЦСКА не играют Окулов и Капризов – это называют ротацией, а когда в «Авангарде» Пережогин и Лемтюгов – конфликтами. У нас тоже ротация. В «Авангарде» есть пять взрослых пятёрок и ещё два молодых игрока. Завтра мы подумаем, посмотрим и может быть, по-другому будет», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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