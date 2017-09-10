«Витязь» и «Барыс» назвали составы на очный матч

«Витязь» и «Барыс» назвали состав на матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Витязь»:
Бирюков (Сапрыкин);
Романов — Паутов; Швец-Роговой — Горак — Денежкин;
Семёнов — Головков; Афиногенов — Никулин — Макеев;
Бурстрём — Катичев; Панков — Сёмин — Копейкин;
Горохов — Епишин; Кулагин — Петраков — Ворошило Артём
«Барыс»:
Карлссон ( Кудрявцев);
Диц — Даллмэн; Фрэттин — Вей — Доус;
Савченко — Семёнов; Пушкарёв — Сен-Пьер — Михайлис;
Маклюков — Липин; Жайлауов — Сагадеев — Акользин;
Мельников. Полохов. 2Никулин — Гурков — Маркелов.
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