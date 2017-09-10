Петерссон: «Авангард» довёл дело до овертайма, но играл лучше «Сибири»

Форвард омского «Авангарда» Андре Петерссон поделился впечатлениями от выездной победы над новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ).



«Мне очень понравилось сибирское дерби. Классная атмосфера на стадионе! Думаю, что сегодня «Авангард» играл лучше, хотя по итогам основного времени счёт был равным. Два очка – это неплохо для нас. Мы старались играть чуть попроще, больше бросать и использовать созданные моменты.

Если мы продолжим играть в том же духе, то выиграем ещё много матчей, забьём много голов. В большинстве «Авангард» действовал чуть лучше, но, конечно, нужно прибавлять. В овертайме мы не имели преимущества, но смогли забить. Я не знаю, почему. На трибунах здорово болели, было здорово играть при такой обстановке, поэтому победа вдвойне приятна», — передаёт слова Петерссона корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.