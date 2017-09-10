П.Зубов: Скабелка вывел своих ключевых игроков, а «Сибирь» — Полашека

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ).

«Ажиотаж был большой, дух дерби в воздухе чувствовался. Спасибо болельщикам за такую атмосферу. Приятно, когда тебя так поддерживают. Начало было нормальное у «Сибири». Обычно у нас после пропущенного гола возникают проблемы, а сейчас – после забитого. Ребята всё равно пластались, ложились под шайбу, проявляли героизм. За то, что выдержали, терпели и заработали очко, спасибо команде. Не наработала «Сибирь» сегодня на победу. С отдельными игроками будем разбираться внутри коллектива.



Счёт 0-8 по броскам по втором периоде связан с тем, что «Авангард» хотел сравнить счёт. Тем более была дальняя лавка, чем сейчас все команды пользуются. Пошли к тому же удаления одно за другим. «5 на 3» соперник реализовал. Мы тяжело цеплялись за шайбу, с трудом заводили шайбу в зону. Моменты были, но наши нападающие бросали мимо ворот.



Верещагин, как и Артёмов, сказал, что не может продолжать игру. Не знаю пока что с ними, доктор посмотрит. Почему не играл Полашек? Скабелка вывел своих ключевых игроков, а мы – своих», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Скабелка: Пережогин и Лемтюгов не играли с «Сибирью» из-за ротации

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