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Коньков: «Сибирь» и «Авангард» похожи, в воздухе витало напряжение

10 сентября 2017, воскресенье. 17:06 Хоккей

Нападающий «Сибири» Сергей Коньков прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ).

«Мы понимали, что это сибирское дерби, а тренер «Авангарда» работал в Новосибирске. Прекрасно осознавали, что нас ждёт принципиальный матч. Даже в воздухе витало это напряжение. Я считаю, что такие игры идут только на пользу. Все понимают, какова цена ошибки. У нас был настрой на победу. Где-то мастерства не хватало, но старались это нивелировать самоотдачей.

«Сибирь» прекрасно знала соперника. И не только потому, что Скабелка работал в Новосибирске. Нам показывают видео, мы разбираем каждого соперника. Пытаемся подойти к каждой игре предельно информированными. «Сибирь» и «Авангард» похожи. Видно, что некоторые схемы остались с прошлого сезона.

Игра была в какой-то мере равной. Команды поочерёдно перехватывали инициативу. Счёт 1:1 после основного времени вполне отображал происходящее на льду. В овертайме мы допустили ошибку, но накал всё равно был хороший. Было интересно проявить себя. Но «Сибири» надо прибавлять в атаке, есть огромный потенциал при игре в большинстве», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

П.Зубов: Скабелка вывел своих ключевых игроков, а «Сибирь» — Полашека
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Сибирь Сергей Коньков
Новости. Хоккей
10 сентября 2017, воскресенье
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