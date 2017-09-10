Основин: «Сибирь» обязана выигрывать такие игры, как с «Авангардом»

Нападающий «Сибири» Вячеслав Основин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ).



«Я уже адаптировался в «Сибири». Многих ребят знал и раньше. Что касается игры – пусть оценивают другие люди. Время игровое есть, нужно проявлять себя из любого звена, давать результат, а не просто так кататься.



Я бы не сказал, что матч с «Авангардом» чем-то отличался. На старте сезона всем нужны очки. Настрой у нас всегда хороший, разве что сегодня болельщики по-особенному нас гнали вперёд.



0-8 по броскам во втором периоде – это непозволительная роскошь. Мы так играть не должны. «Сибирь» обязана выигрывать такие игры, как с «Авангардом», — сказал Основин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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