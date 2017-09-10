Чистов: в «Химике» дают играть, а потому получаю удовольствие от любимой работы

Нападающий Станислав Чистов, перешедший из «Спартака» в команду ВХЛ «Химик», поделился впечатлениями от пребывания в новой команде.

«В Высшей лиге до вчерашнего матча с «Бураном» мне прежде выступать не приходилось. В коллективе приняли хорошо, ребята здесь весёлые. Ребята молодые, злые до побед. До первой игры пару тренировок вместе провели. Мне было чуть тяжелее, потому что практически без тренировок сразу в игру, но взаимопонимание уже есть. Дают играть, а потому получаю удовольствие от любимой работы», — рассказал хоккеист.

34-летний Чистов в текущем регулярном чемпионате сыграл за красно-белых один матч и не отметился результативными действиями. В прошедшем сезоне он выступал за «Локомотив» и «Автомобилист», провёл 43 матча и набрал 16 (8+8) очков. Весной он подписал со «Спартаком» контракт на один год, после процедуры отказа Чистов был переведён в «Химик».