Доус и Вей набрали 7 очков, «Барыс» одолел «Витязь», набирает очки 6 матчей кряду

Подмосковный «Витязь» на своём льду потерпел поражение от астанинского «Барыса». Это третье поражение подряд. В девяти матчах сезона команда одержала две победы при семи поражениях и набрала восемь очков. Команда из Астаны одержала третью победу подряд и шесть матчей подряд набирает очки. В восьми матчах сезона команда лишь раз обошлась без набранных очков.

На 14-й минуте матча Александр Панков вывел подмосковную команду вперёд. Впоследствии забивали только игроки «Барыса» — на 22-й минуте Найджел Доус, на 40-й Никита Михайлис, на 43-й Даррен Диц, на 48-й Линден Вей и на 51-й Найджел Доус. Как итог — разгромная победа астанинской команды со счётом 4:1.Главные герои встречи — форвард гостей Найджел Доус, набравший 3 очка, и Линден Вей с 4 (1+3) очками.

Ранее «Сибирь» дома проиграла «Авангарду» — 1:2 ОТ.

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