Форвард «Витязя» Горак получил травму верхней части тела в матче с «Барысом»

Нападающий подмосковного «Витязя» Роман Горак в ходе матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» (1:5) получил травму. Речь идёт о травме верхней части тела.

«По Гораку точной информации нет. У него травма верхней части тела», — сообщил главный тренер подмосковной команды Валерий Белов на пресс-конференции.



В текущем сезоне на счету чешского форварда четыре голевых паса в восьми матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Показатель полезности составил «+6».