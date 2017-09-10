Афиногенов: после таких игр «Витязь» должен ещё больше сплотиться

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов рассказал о своих впечатлениях от матча с «Барысом», в котором его команда проиграла со счётом 1:5.

«Барыс» заслуженно выиграл. У нас были моменты в первом и втором периодах, но мы их не реализовали, а соперник наказал нас за ошибки. Будем тренировать реализацию. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, что не ушли, а досмотрели матч до конца. Они переживают за нас. Мы не имеем права так играть дома. Естественно, неприятно пропускать за три секунды до перерыва. Это плохой момент, но всё бывает в этой жизни, надо забывать о таких голах и дальше играть третий период. Но сегодня мы этого не сделали. Будем делать выводы.

Домашняя серия сложилась не так, как мы хотели — выиграли всего в одной игре. Нам нужно добавить агрессии в игре, думаю, разберемся с этим. Никто голову не опускает. Команда после таких проигрышей должна сплотиться еще больше», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.