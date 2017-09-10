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Сапрыкин: «Витязю» надо забывать эту серию, подниматься и идти дальше

10 сентября 2017, воскресенье. 21:57 Хоккей

Вратарь «Витязя» Игорь Сапрыкин прокомментировал поражение от «Барыса» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Да какие комментарии… Очень плохо провели домашнюю серию. Нам нужно про неё забывать. Упали. Надо подниматься, вставать и идти дальше. Надо побеждать — больше вариантов нет. В чём причина неудач? Надо разбирать игру. Я наобум могу много чего сказать. Будем разбирать игру.

Надо будет сегодня проанализировать всю домашнюю серию, посмотреть за своей игрой. Завтра надо забыть эту серию и двигаться дальше. Большое спасибо болельщикам за то, что приходили и поддерживали, хоть мы и проигрывали. Будем их радовать», — цитирует вратаря клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале клуба на YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Витязь
Новости. Хоккей
10 сентября 2017, воскресенье
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