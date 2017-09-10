Сапрыкин: «Витязю» надо забывать эту серию, подниматься и идти дальше

Вратарь «Витязя» Игорь Сапрыкин прокомментировал поражение от «Барыса» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Да какие комментарии… Очень плохо провели домашнюю серию. Нам нужно про неё забывать. Упали. Надо подниматься, вставать и идти дальше. Надо побеждать — больше вариантов нет. В чём причина неудач? Надо разбирать игру. Я наобум могу много чего сказать. Будем разбирать игру.

Надо будет сегодня проанализировать всю домашнюю серию, посмотреть за своей игрой. Завтра надо забыть эту серию и двигаться дальше. Большое спасибо болельщикам за то, что приходили и поддерживали, хоть мы и проигрывали. Будем их радовать», — цитирует вратаря клубное телевидение.

Доус и Вей набрали 7 очков, «Барыс» одолел «Витязь», набирает очки 6 матчей кряду

Также видео доступно на официальном канале клуба на YouTube.