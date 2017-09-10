Семёнов: ничего страшного, «Витязь» выберется

Защитник «Витязя» Алексей Семёнов прокомментировал разгромное поражение от «Барыса» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Было много моментов, но пока не можем забить. Вроде бы моменты даются неплохо, а с завершением проблемы. Будем работать над завершением. Время есть, начало сезона, никакой паники нет. Работаем дальше. Команда всё понимает, мы поддерживаем друг друга в раздевалке. Всё в рабочем режиме, паники нет. Бывают взлёты и падения. Это одно из падений. Ничего страшного, выберемся. Хочу поблагодарить болельщиков. Без них нам бы было ещё тяжелее», — цитирует Семёнова клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.

