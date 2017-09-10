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Мезин: мне не совсем понятно, зачем Бэйлену надо было выносить сор из избы

10 сентября 2017, воскресенье. 23:18 Хоккей

Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Мезин высказался о проблемах белорусского хоккея.

«Клуб сделал выбор в пользу Андрея Кудина. Обижаться нет смысла. Тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом понимал, что дальнейшая судьба «Динамо» будет зависеть от результатов чемпионата мира. Турнир для нас сложился непросто. Я не знаю причин, по которым руководство клуба решило не оставлять наш тренерский штаб и сформировать новую команду, но имеем то, что имеем. Спокойно воспринял это, потому что знаю — нервные клетки не восстанавливаются. Мне предложили работать с «Динамо-Молодечно», но я отказался и взял паузу.

Нет смысла сейчас искать «Динамо» новых специалистов. Иначе мы полностью потеряем сезон. Создают концепцию, но не дают достаточно времени на её реализацию. Мне кажется, надо было оставлять прошлогодних легионеров: Петтерссон и Палушай — забивные ребята. Не хочу комментировать ситуацию с Ником Бэйленом: он высказался в открытом письме, и мне не совсем понятно, зачем было выносить сор из избы.

Не знаю планов нового тренерского штаба «Динамо», но скажу точно — там собраны неглупые люди. Своими высказываниями Горди Дуайер дает понять: «Динамо» и сборная — это разные вещи, и его задача — попасть в плей-офф.

Можно мечтать, чтобы футбольная сборная начала обыгрывать бразильцев. Если же мыслить реально, то пока мы к этому даже близко не готовы. Точно такая же ситуация и с противостоянием хоккейных сборных Беларуси и Канады. Мы боремся, но это крайне сложно. Пока наши результаты напоминают американские горки: один год — выходим в плей-офф, другой — боремся за выживание в элите», — приводит слова Мезина tut.by.

Бэйлен: у меня с Вудкрофтом были проблемы, он лгал об этом, плохо обращался
Источник: Tut Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей ХК Динамо Минск Андрей Мезин Горди Дуайер
Новости. Хоккей
10 сентября 2017, воскресенье
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