Агент: ряд команд НХЛ выразил желание подписать Брайана Джионту

Агент нападающего Брайана Джионты Стивен Бартлетт рассказал о будущем своего клиента.



«Брайан не принял окончательного решения по своему будущему. Ряд команд выразил желание подписать его. Он пока не решил, какое предложение принять», – сказал агент.

38-летний хоккеист последний три сезона провёл в «Баффало» и был капитаном команды. Хоккеист дебютировал в НХЛ в сезоне-2001/02 в составе «Нью-Джерси Дэвилз». Перед сезоном-2009/10 он перешёл в «Монреаль Канадиенс». В общей сложности Джионта провёл в НХЛ 1118 матчей и набрал в них 656 очков. Джионта — обладатель кубка Стэнли в составе «Дэвилз».