Генменеджер «Детройта»: были последними героями, а теперь мы больше не герои

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По итогам прошлого регулярного чемпионата «Ред Уингз» впервые за 25 лет не попали в плей-офф.

«С 2005 года, когда был введён потолок зарплат, мы были последней командой, не попадавшей в плей-офф. Со всеми остальными это происходило, так что это просто составляющая существования в НХЛ. И это справедливо для всех. Мы были последними героями, а теперь мы больше не герои. Что ж, в этом сезоне у нас есть цель — показать максимум способностей и постараться вернуться в плей-офф.

Было время, когда у нас в составе было четыре или пять суперзвёзд, так что травмы нас особо не беспокоили. Что ж, теперь мы другие. Травмы у нас будут. Мы их ждём, но надеемся, что по этому показателю будем находиться не в лидерах лиги, а хотя бы в середине.

Тренировочный лагерь начинаем с мыслями о сражении за место в плей-офф. Восточная конференция очень непростая, и мы знаем, что для прогресса мы должны изыскать внутренние резервы. Надо, чтобы молодёжь, а также игроки, которым прошлый сезон не удался, сделали шаг вперёд», — приводит слова Холланда официальный сайт НХЛ.