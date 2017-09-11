Николаев: в 2020 году в НХЛ будет локаут, это даст новую ступень развития КХЛ

Агент Юрий Николаев высказал мнение, что в 2020 году в НХЛ случится локаут и многие игроки отправятся в КХЛ.

«К Владимиру Ткачёву в НХЛ проявляли интерес 17 клубов. Но он решил остаться в «Ак Барсе». Нас ждёт олимпийский год. Мы воспитаны так, что Олимпиада является одним из самых желанных турниров для любого спортсмена. Я думаю, что в 2020 году у руководства НХЛ будет большая проблема по подписанию нового коллективного договора.

Я уверен на 90%, что будет локаут. Надеюсь, что вы увидите всех наших ребят тут. Точнее, уверен. Локаут в НХЛ даст новую ступень развития для КХЛ. Помните, в 2004 году все поняли, что в России тоже можно играть? У нас одна из ведущих лиг мира», — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Юрием Николаевым и Александром Черных читайте сегодня на «Чемпионате».