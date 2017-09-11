Холланд: «Детройт» начнёт тренировочный лагерь с мыслями о сражении за плей-офф

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«С 2005 года, когда был введён потолок зарплат, мы были последней командой, не попадавшей в плей-офф. Со всеми остальными это происходило, так что это просто составляющая существования в НХЛ. И это справедливо для всех. Мы были последними героями, а теперь мы больше не герои. Что ж, в этом сезоне у нас есть цель — показать максимум способностей и постараться вернуться в плей-офф.



В прошлом сезоне приходившие на смену травмированным игроки были не так хороши. Выбывшие ребята были игроками НХЛ. Цена ошибки здесь очень велика, так что когда мы не можем справиться с ситуацией и теряем многих ребят, проблемы нарастают как снежный ком. Было время, когда у нас в составе было четыре или пять суперзвёзд, так что травмы нас особо не беспокоили. Что ж, теперь мы другие. Травмы у нас будут. Мы их ждём, но надеемся, что по этому показателю будем находиться не в лидерах лиги, а хотя бы в середине.



Тренировочный лагерь мы начинаем с мыслями о сражении за место в плей-офф. Восточная конференция очень непростая, и мы знаем, что для прогресса мы должны изыскать внутренние резервы. Надо, чтобы молодёжь, а также игроки, у которых прошлый сезон не удался, сделали шаг вперёд», — приводятся слова Холланда на официальном сайте НХЛ.