Черных: главное, чтобы Панарин в «Коламбусе» имел игровое время

Хоккейный агент Александр Черных поделился мнением об обмене форварда Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс». Черных представляет интересы 25-летнего хоккеиста в России.

«Конечно, мы сперва были шокированы. Артемий отдыхал на Алтае, узнал об обмене от друзей, которые ему позвонили. Он так и сказал: «А что я могу сделать?» Поеду в «Коламбус» и буду доказывать. Знает Бобровского и ещё пару человек. Говорит, что небольшой городишко. Привыкает. Для меня главное, чтобы Панарин имел там игровое время. Если они будут бороться, при этом не давая играть Панарину, то меня это будет больше беспокоить, нежели наоборот. Хочу, чтобы всё было в совокупности», — сказал Черных в интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Юрием Николаевым и Александром Черных читайте сегодня на «Чемпионате».