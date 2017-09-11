Зимин: «Спартак» не в кризисе, а со СКА даже ЦСКА пока не готов играть на равных

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился мнением о старте «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ, а также отметил, что клубам не стоит жаловаться на напряжённый календарь.

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«Пока моя оценка „Спартаку“ — три с плюсом или четыре с минусом. Огорчает, что красно-белые уже серьёзно отстают от двух других московских клубов — ЦСКА и „Динамо“, а ведь за чемпионатом столицы мы, ветераны, всегда следим с особым вниманием. С другой стороны, я не могу сказать, что команда в кризисе. Тренерский штаб её контролирует, игроки бьются. Для нынешнего „Спартака“, в котором по объективным причинам удалось собрать не очень много мастеров, крайне важен такой фактор, как „везение“. В последних матчах со СКА и „Йокеритом“ этот фактор работал исключительно на наших соперников.

В командной игре у СКА сегодня конкурентов нет. Даже ЦСКА, о шести пятёрках которого ходит много восторженных разговоров, не особенно впечатляет и пока не готов играть с Санкт-Петербургом на равных. Что уж говорить о «Спартаке»…



На мой взгляд, все клубы получили напряжённый календарь, и мы всем знаем, с чем это связано, — с Олимпиадой. Так что не думаю, что какому-то отдельному клубу нужно жаловаться. Другое дело, что я не понял, почему в прошедшие выходные нас практически лишили хоккея. В августе было по восемь-девять матчей на дню, а в середине сентября в субботу и воскресенье в календаре оказалось лишь три игры. Если наш хоккей хочет бороться за болельщика, то он не имеет права отдавать конкурентам целые выходные", — цитирует Зимина Russia-Hockey.ru.

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