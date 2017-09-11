Форвард Игорь Радулов может завершить карьеру

Как сообщил хоккейный агент Юрий Николаев, нападающий Игорь Радулов, скорее всего, завершит карьеру.

«Игорь Радулов, кажется, закончил карьеру, думаю, не будет больше играть. Природу не обманешь, иногда ты исчерпываешь из себя возможности как атлет. С Дмитрием Моней мы разошлись. На следующий год будет меньше команд и очень много игроков на рынке, которые могут не соответствовать КХЛ. Есть люди, с которыми мы работали долго, мы продолжим работу. Очень много народу, кто без контракта. А на следующий год будет ещё больше», — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».

В сезоне-2016/17 старший брат Александра Радулова выступал за «Югру» и «Северсталь». В общей сложности 35-летний хоккеист провёл 22 матча, в которых набрал 2 (0+2) очка.

Полностью интервью с Юрием Николаевым и Александром Черных читайте сегодня на «Чемпионате».