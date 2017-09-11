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СКА перевёл Яковлева в список травмированных, «Спартак» — Хохлачёва

11 сентября 2017, понедельник. 10:37 Хоккей

На официальном сайте КХЛ опубликованы изменения в составах команд на 10 сентября.

«Авангард»
— переведён в команду МХЛ защитник Минеев Максим;
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Назаркин Евгений;
— продлено нахождение в списке травмированных Сундстрёма Юхана (по 16.09.2017).

«Автомобилист»
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Устинский Игорь;
— отзаявлен из списка «Командированные» защитник Климов Андрей (08.09.2017).

«Барыс»
— переведён из фарм-клуба нападающий Никулин Владислав;
— переведён из фарм-клуба нападающий Гурков Дмитрий;
— переведён в фарм-клуб защитник Шалапов Егор;
— переведён в фарм-клуб защитник Дульнев Георгий.

«Витязь»
— переведён из клуба ВХЛ нападающий Петраков Иван;
— переведён из клуба ВХЛ нападающий Кулагин Александр;
— переведён из клуба ВХЛ защитник Романов Станислав;
— переведён из клуба ВХЛ защитник Епишин Михаил;
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Яценко Иван;
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Денежкин Александр;
— переведён в клуб ВХЛ вратарь Тодыков Антон.

«Динамо» М
— переведён из списка травмированных нападающий Игумнов Иван.

«Динамо» Р
— продлено нахождение в списке травмированных Гиллиса Колтона (по 13.09.2017).

«Йокерит»
— переведён из молодёжной команды вратарь Ратилайнен Юхо.

«Лада»
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Семёнов Данил;
— переведён из клуба ВХЛ защитник Кириллов Алексей.

«Северсталь»
— возвращён в команду МХЛ вратарь Артамкин Алексей;

СКА
— переведён в список травмированных защитник Яковлев Егор (по 07.10.2017);
— переведён из списка травмированных защитник Белов Антон;
— переведён в клуб ВХЛ нападающий Алтыбармакян Андрей.

«Слован»
— переведён из молодёжной команды нападающий Слобода Марек.

«Спартак»
— переведён из команды МХЛ нападающий Цыплаков Максим;
— переведён из клуба ВХЛ нападающий Кузнецов Александр;
— переведён из списка травмированных в клуб ВХЛ на восстановление нападающий Потапов Максим;
— переведён в список травмированных нападающий Хохлачёв Александр (по 20.09.2017).

«Трактор»
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Жульдиков Александр.

ХК «Сочи»
— продлено нахождение в списке травмированных Мальцева Дмитрия (по 10.09.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных О’Делла Эрика (по 10.09.2017).

ЦСКА
— переведён из команды МХЛ вратарь Корепанов Артём;
— переведён из клуба ВХЛ нападающий Карнаухов Павел;
— переведён в клуб ВХЛ защитник Чмыхов Артём.

«Югра»
— возвращён в команду МХЛ защитник Меляков Кирилл;
— переведён в список травмированных защитник Валентенко Павел (по 25.09.2017);
— переведён в клуб ВХЛ нападающий Морен Джереми.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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