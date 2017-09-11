СКА перевёл Яковлева в список травмированных, «Спартак» — Хохлачёва

На официальном сайте КХЛ опубликованы изменения в составах команд на 10 сентября.

«Авангард»

— переведён в команду МХЛ защитник Минеев Максим;

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Назаркин Евгений;

— продлено нахождение в списке травмированных Сундстрёма Юхана (по 16.09.2017).

«Автомобилист»

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Устинский Игорь;

— отзаявлен из списка «Командированные» защитник Климов Андрей (08.09.2017).

«Барыс»

— переведён из фарм-клуба нападающий Никулин Владислав;

— переведён из фарм-клуба нападающий Гурков Дмитрий;

— переведён в фарм-клуб защитник Шалапов Егор;

— переведён в фарм-клуб защитник Дульнев Георгий.

«Витязь»

— переведён из клуба ВХЛ нападающий Петраков Иван;

— переведён из клуба ВХЛ нападающий Кулагин Александр;

— переведён из клуба ВХЛ защитник Романов Станислав;

— переведён из клуба ВХЛ защитник Епишин Михаил;

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Яценко Иван;

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Денежкин Александр;

— переведён в клуб ВХЛ вратарь Тодыков Антон.

«Динамо» М

— переведён из списка травмированных нападающий Игумнов Иван.

«Динамо» Р

— продлено нахождение в списке травмированных Гиллиса Колтона (по 13.09.2017).

«Йокерит»

— переведён из молодёжной команды вратарь Ратилайнен Юхо.

«Лада»

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Семёнов Данил;

— переведён из клуба ВХЛ защитник Кириллов Алексей.

«Северсталь»

— возвращён в команду МХЛ вратарь Артамкин Алексей;

СКА

— переведён в список травмированных защитник Яковлев Егор (по 07.10.2017);

— переведён из списка травмированных защитник Белов Антон;

— переведён в клуб ВХЛ нападающий Алтыбармакян Андрей.

«Слован»

— переведён из молодёжной команды нападающий Слобода Марек.

«Спартак»

— переведён из команды МХЛ нападающий Цыплаков Максим;

— переведён из клуба ВХЛ нападающий Кузнецов Александр;

— переведён из списка травмированных в клуб ВХЛ на восстановление нападающий Потапов Максим;

— переведён в список травмированных нападающий Хохлачёв Александр (по 20.09.2017).

«Трактор»

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Жульдиков Александр.

ХК «Сочи»

— продлено нахождение в списке травмированных Мальцева Дмитрия (по 10.09.2017);

— продлено нахождение в списке травмированных О’Делла Эрика (по 10.09.2017).

ЦСКА

— переведён из команды МХЛ вратарь Корепанов Артём;

— переведён из клуба ВХЛ нападающий Карнаухов Павел;

— переведён в клуб ВХЛ защитник Чмыхов Артём.

«Югра»

— возвращён в команду МХЛ защитник Меляков Кирилл;

— переведён в список травмированных защитник Валентенко Павел (по 25.09.2017);

— переведён в клуб ВХЛ нападающий Морен Джереми.