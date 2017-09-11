Нападающий «Торпедо» Сергей Костицын выбыл из-за травмы до 20 октября

Нападающий «Торпедо» Сергей Костицын выбыл из-за травмы. Клуб перевёл его в список травмированных до 20 октября.



30-летний форвард вернулся в «Торпедо» летом после сезона, проведённого в минском «Динамо». В текущем регулярном чемпионате он принял участие в семи матчах и не отметился набранными очками, заработав показатель полезности "+2". В последнем матче команды с минским «Динамо», который состоялся 8 сентября, он не играл.

«Торпедо» занимает четвёртое место в Западной конференции, набрав 14 очков в восьми играх.