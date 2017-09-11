Кручинин: соперники на выезде тяжёлые, для «Трактора» главное — найти свою игру

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин рассказал о причинах неудач в первой домашней серии, а также поделился ожиданиями от выездного турне, где его команда встретится с минским и московским «Динамо», «Локомотивом» и СКА.

«Немного механизм разладился, позабыли ту игру, которая давала нам результат в прошлом году. Может быть, где-то пытаемся сыграть чересчур открыто. Вроде бы забивать стали больше, но очень много пропускаем, много ошибаемся. Пару игр психологически не настроились, оказались не готовы. С «Адмиралом» была отвратительная игра, с «Куньлунем» второй период провальный. Против китайской команды вышли на матч и очень хотели реабилитироваться перед болельщиками, хотелось извиниться за игру с «Адмиралом». Всё шло хорошо, но во втором периоде попали в психологическую яму. В итоге проиграли. На своей игре стараюсь не зацикливаться. Я очень хочу забить, поэтому пока и не идёт. Надо расслабиться и игра появится. Сейчас самое главное – помогать команде, набирать очки и подниматься по таблице вверх.

Нам нужны очки. Мы не очень удачно провели домашнюю серию, поэтому, конечно, будем настраиваться на каждую игру. Соперники тяжёлые, но для нас главное – найти свою игру, которая будет приносить нам успех и позволит привезти как можно больше очков с выездной серии. Все соперники опасны. Минск очень мало выигрывал на старте чемпионата, они будут играть дома и побегут вперёд. Будет тяжело. Дальше московское «Динамо», с ними в последних выездных матчах не очень всё складывалось – проигрывали крупно. Потом Ярославль, они дома всегда здорово играют, хоть мы с ними и удачно играли в прошлом году. А СКА – есть СКА, с ними каждая игра очень тяжёлая", — цитирует Кручинина пресс-служба клуба.