Защитник «Автомобилиста» Денис Бодров выбыл на долгий срок и не поехал на выезд

«Автомобилист» отправился на выезд, где сыграет с «Локомотивом», СКА, минским и московским «Динамо». С командой не поехал защитник Денис Бодров, который выбыл на долгий срок из-за травмы, а также Денис Мингалеев, Кирилл Пилипенко и Игорь Устинский, которые были командированы в ВХЛ.

В поездку отправились:

Вратари: Якуб Коварж, Владимир Сохатский, Михаил Дробышевский.

Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Егор Журавлёв, Николай Тимашов, Георгий Мишарин, Александр Щемеров, Михал Чайковски, Дмитрий Мегалинский, Никита Трямкин, Алексей Василевский.

Нападающие: Алексей Михнов, Александр Торченюк, Алексей Симаков, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Дмитрий Пестунов, Рок Тичар, Виталий Попов, Тэйлор Бек, Александр Кучерявенко, Артём Гареев, Максим Рассейкин, Дуайт Кинг.

31-летний Бодров в этом сезоне провёл один матч — 25 августа с «Ладой», очков не набрал.