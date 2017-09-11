Микелис Редлихс может присоединиться к рижскому «Динамо» в Хельсинки

Рижское «Динамо» отправилось на выезд, где встретится с «Салаватом Юлаевым», ХК «Сочи», «Йокеритом», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Вратарь Антон Наумов, защитник Гунтис Галвиньш и нападающие Колтон Гиллис, Георг Головков и Микелис Редлихс не поехали с командой из-за травм. На официальном сайте клуба отмечается, что Редлихс может присоединиться к команде в Хельсинки, где рижане сыграют 16 сентября.
Вратари: Янис Калниньш, Джастин Питерс, Янис Ворис.
Защитники: Нериюс Алишкаускас, Увис Балинскис, Александр Ерофеев, Георгий Пуяц, Кришьянис Редлихс, Карл Столлери, Кристапс Зиле, Уильям Ренн.
Нападающие: Оскар Батня, Марис Бичевскис, Терри Гальярди, Эмиль Гегерис, Микс Индрашис, Николай Елисеев, Никита Евпалов, Дэнни Кристо, Эдгарс Кулда, Лукас Лессио, Брэндон Макмиллан, Гинтс Мейя, Гунарс Скворцов.