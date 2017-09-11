Павел Панышев начиная с 19:00 мск ответит на вопросы читателей во «ВКонтакте»

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев подведёт итоги недели, ответив на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» состоится 11 сентября, начиная с 19:00 по московскому времени.

Зиновьев: заявление об уходе из «Кузни» написал давно, оно лежало в стороне В «Металлурге» очередная революция. Уволили даже тренерский штаб молодёжной команды.

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