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Павел Панышев начиная с 19:00 мск ответит на вопросы читателей во «ВКонтакте»

11 сентября 2017, понедельник. 12:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев подведёт итоги недели, ответив на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» состоится 11 сентября, начиная с 19:00 по московскому времени.

Зиновьев: заявление об уходе из «Кузни» написал давно, оно лежало в стороне
В «Металлурге» очередная революция. Уволили даже тренерский штаб молодёжной команды.

Вопросы вы можете оставлять в комментариях в хоккейном сообществе «Чемпионата».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
11 сентября 2017, понедельник
13:12 Хоменко: моя задача в «Кузне» — выстроить такую же вертикаль, как в Ярославле
13:08 «Амур» — «Йокерит»: Бывальцев обманул Запольски и завёл шайбу в пустые ворота
13:01 Кашпар: после цирка в «Динамо» решил, что мне спокойнее в словацком клубе КХЛ
12:50 Сакик: жду, что Дюшейн приедет в «Колорадо» к началу тренировочного лагеря
12:28 Нападающий Джек Скилле дебютирует за минское «Динамо» в матче с «Трактором»
12:00 Павел Панышев начиная с 19:00 мск ответит на вопросы читателей во «ВКонтакте»
11:49 Микелис Редлихс может присоединиться к рижскому «Динамо» в Хельсинки
11:16 Защитник «Автомобилиста» Денис Бодров выбыл на долгий срок и не поехал на выезд
11:03 Кручинин: соперники на выезде тяжёлые, для «Трактора» главное — найти свою игру
10:57 Нападающий «Торпедо» Сергей Костицын выбыл из-за травмы до 20 октября
10:37 СКА перевёл Яковлева в список травмированных, «Спартак» — Хохлачёва
10:30 Форвард Игорь Радулов может завершить карьеру
10:23 Зимин: «Спартак» не в кризисе, а со СКА даже ЦСКА пока не готов играть на равных
10:00 Черных: главное, чтобы Панарин в «Коламбусе» имел игровое время
09:59 Нападающий «Сибири» Артёмов выбыл на месяц из-за травмы
09:50 Найджел Доус хотел бы продлить контракт с «Барысом»
09:28 Холланд: «Детройт» начнёт тренировочный лагерь с мыслями о сражении за плей-офф
09:05 «Кузня» подтвердила назначение Хоменко главным тренером клуба
09:00 Николаев: профсоюз занимает созерцательную позицию, собирает деньги с игроков
08:33 Николаев: в 2020 году в НХЛ будет локаут, это даст новую ступень развития КХЛ
08:15 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:14 «Адмирал» подписал контракт с Глазачевым
08:00 «Рейнджерс» и «Нэшвилл» ведут переговоры с Зариповым, «Вегас» — нет
06:26 Генменеджер «Детройта»: были последними героями, а теперь мы больше не герои
05:52 Генменеджер «Коламбуса»: не стоит бояться говорить, что наша цель — кубок Стэнли
00:34 Агент: ряд команд НХЛ выразил желание подписать Брайана Джионту
10 сентября 2017, воскресенье
23:44 Шмелёв, прошедший через список отказов, пополнил состав «Химика»
23:18 Мезин: мне не совсем понятно, зачем Бэйлену надо было выносить сор из избы
22:34 Семёнов: ничего страшного, «Витязь» выберется
21:57 Сапрыкин: «Витязю» надо забывать эту серию, подниматься и идти дальше
21:09 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:59 Вей: «Витязь» хорошо играл в двух периодах, но мы сильно сыграли в большинстве
20:23 Афиногенов: после таких игр «Витязь» должен ещё больше сплотиться
20:20 Е. Корешков: ребята, пришедшие в «Барыс», выдают не 100, а 150 процентов
20:19 Форвард «Витязя» Горак получил травму верхней части тела в матче с «Барысом»
20:18 Белов: гол «в раздевалку» подломал «Витязь», будем выходить из ситуации
19:51 У Доуса 16 очков в 8 матчах, он возглавляет гонку бомбардиров и снайперов КХЛ
19:34 «Барыс» обыграл «Витязь», Доус и Вей набрали 7 очков
19:34 «Витязь» – «Барыс»: Ворошило удалён до конца матча за удар коленом
19:05 Чистов: в «Химике» дают играть, а потому получаю удовольствие от любимой работы
18:46 Санников: «Сибирь» не имела права играть плохо третий период
18:32 Результаты игрового дня МХЛ
17:49 Результаты игрового дня ВХЛ
17:08 Основин: «Сибирь» обязана выигрывать такие игры, как с «Авангардом»
17:06 Коньков: «Сибирь» и «Авангард» похожи, в воздухе витало напряжение
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