Тарасенко: разочарован решением НХЛ по ОИ, нельзя просто так менять правила

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко считает, что НХЛ поступила неправильно, запретив своим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2018 года.

«Если есть соглашение, надо ему следовать. Нельзя просто так взять и в один день поменять правила. Например отменить чемпионат мира, который проходит каждый год, или что-то подобное. Олимпиада проходит только раз в четыре года. За карьеру ты можешь сыграть на ней один-два раза или вообще ни разу. Не думаю, что это правильный выбор. Я очень разочарован», — цитирует Тарасенко ESPN.