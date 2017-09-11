«Салават» на матче с «Динамо» Р разыграет авиабилет среди владельцев абонементов

«Салават Юлаев» на домашнем матче с рижским «Динамо», который состоится 12 сентября, совместно с партнёром клуба Turkish Airlines проведёт розыгрыш авиабилетов для владельцев абонементов. Всего в этом сезоне клуб проведёт 10 подобных розыгрышей.



Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть владельцем абонемента и пройти на матч по своему абонементу до начала первого периода.



Победитель получит авиабилеты эконом-класса «туда и обратно». Вылеты из Уфы через Стамбул в течение года с момента определения победителя розыгрыша за исключением 25 декабря 2017 г. — 14 января 2018 г., 28 апреля 2018 г. — 11 мая 2018 г.