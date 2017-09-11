Андриевский: «Адмирал» поплатился за то, что играл в конце на сохранение счёта

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу в матче со «Слованом» (2:1 Б).

«Хотели порадовать болельщиков хорошей игрой и, самое главное, победой. К сожалению, не получилось завоевать полноценные три очка, но два очка есть два очка. Неплохо играли 55 минут, после тайм-аута, взятого „Слованом“, где-то у ребят сработал инстинкт сыграть на сохранение счёта, за это мы поплатились. Хорошо, что добыли два очка. На буллитах нам где-то повезло, но мы рады победе.



Акклиматизация ещё продолжается, это видно по состоянию ребят. Думаю, осталось день-два, мы на это не смотрим», — сказал Андриевский на пресс-конференции.

«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Слован» по буллитам

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