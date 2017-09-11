Ржига: у «Слована» достаточно мастеров, но пока нет лидера

Главный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (1:2 Б).

«Во втором периоде опять начали делать ошибки, стали терять шайбу, позволили хозяевам ходить в контратаки и закрывать нас в нашей зоне. В третьем периоде „Адмирал“ начал лучше. Хорошо, что забили, но нельзя думать, что мы победим с одним голом на выезде. Рады, что завоевали одно очко. Буллиты — это удача и мастерство, у нас пока такого мастерства нет.



У нас достаточно мастеров, но пока нет лидера, нет звена, которое взяло бы ответственность на себя», — сказал Ржига на пресс-конференции.

«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Слован» по буллитам

Вы можете посмотреть видео пресс-конференции также на официальном канале «Адмирала» в YouTube.