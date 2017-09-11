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Защитник Сиверсон договорился с «Дэвилз» о шестилетнем контракте на $ 25 млн

11 сентября 2017, понедельник. 16:39 Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» объявил о подписании нового контракта с защитником Деймоном Сиверсоном, который летом стал ограниченно свободным агентом. Соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 4,1667 млн.

Прошедший сезон стал для 23-летнего хоккеиста третьим в НХЛ. Он принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата и отметился 31 (3+28) набранным очком при показателе полезности "-31". Всего за три года Сиверсон сыграл 203 матча и набрал 69 (9+60) баллов при показателе полезности "-52" и 112 штрафных минутах.

Источник: Официальный сайт ХК "Нью-Джерси Дэвилз" Сообщить об ошибке
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Нью-Джерси Дэвилз
Новости. Хоккей
11 сентября 2017, понедельник
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