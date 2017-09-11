Ялонен: второй период матча с «Амуром» был для «Йокерита» лучшим в сезоне

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:2).



«Мы рады победе, с „Амуром“ было тяжело играть. В первом периоде соперник играл лучше нас, повезло, что мы закончили его при счёте 2:2. Второй период был нашим лучшим периодом в этом сезоне. Также мы хорошо играли в меньшинстве. Палола не попал в состав из-за ротации», — сказал Ялонен на пресс-конференции.

«Амур» дважды вёл в счёте, но проиграл «Йокериту» в первом домашнем матче

Вы можете посмотреть видео пресс-конференции также на официальном канале «Амура» в YouTube.