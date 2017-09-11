Серебряков: тренер вратарей «Адмирала» специально готовил меня к буллитной серии

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков прокомментировал победу в матче со «Слованом» (2:1 Б).

«Паники у нас нет, в некоторых играх нам не повезло: где-то шайба не шла в ворота, где-то были какие-то отскоки. Все понимали, что должны были сегодня выигрывать, брать три очка. Не получилось, чуть-чуть не дотерпели. Ничего страшного, самое главное, что выиграли. Пропустили за 30 секунд? Это игра, так случается. Всё равно молодцы — доработали, доиграли. Мы с тренером вратарей работали над буллитами, он сказал, чтобы я был готов, если будет серия послематчевых бросков. Я смотрел на время, ждал, морально готовился. Все соскучились по болельщиками, была фантастическая атмосфера, как обычно. Очень приятно играть дома», — сказал Серебряков в эфире клубного телевидения.

«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Слован» по буллитам

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