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Опимах: не было смысла удерживать Клинкхаммера, когда он рвался уйти из «Динамо»

11 сентября 2017, понедельник. 18:37 Хоккей

Первый заместитель генерального директора минского «Динамо» Сергей Опимах прокомментировал обмен форварда Роба Клинкхаммера в «Ак Барс».

«На самом деле «Ак Барс» несколько раз обращался к нам по поводу перехода Роба. Впервые, по-моему, еще в начале июня. Но главным стало желание самого игрока. Не было смысла удерживать Клинкхаммера, если он рвался уйти из команды. Понимаю, что этот переход вызвал большой негатив среди наших болельщиков, но сегодня «Динамо-Минск» не в состоянии вступать с грандами КХЛ в финансовую конкуренцию. Решение было принято только после того, как удалось найти ему достойную замену. Квалификация Джека Скилле сомнений не
вызывает. Надеюсь, в ближайшее время он подтвердит эту оценку своей игрой.

В прессе постоянно проскакивает фраза о том, что мы «затеяли перестройку состава». Это не совсем так. «Динамо» во многом оказалось заложником собственного успеха в прошлом сезоне. Образовался спрос на наших лидеров со стороны ведущих клубов лиги, подкрепленный финансово. Например, представители «Динамо» не раз заявляли, что наш клуб был намерен сохранить Бена Скривенса. Однако условия, которые голкиперу предложил «Салават Юлаев», оказались намного весомее. А Мэтт Эллисон и Сергей Костицын покинули «Динамо» из-за нежелания Крэйга Вудкрофта видеть их в команде в следующем сезоне. К тому моменту, как Крэйг ушел из клуба, Мэтт и Сергей подписали контракты с другими клубами. Так что перестройка состава во многом получилась вынужденной», — цитирует функционера TUT. by.

Источник: Tut Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Динамо Минск Роб Клинкхаммер
Новости. Хоккей
11 сентября 2017, понедельник
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