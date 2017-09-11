Зубарев восстановился от травмы и впервые в сезоне сыграет за СКА с «Ладой»

Петербургский СКА и тольяттинская «Лада» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. В состав «армейцев» вернулся Андрей Зубарев, который получил травму ещё во время прошлогоднего плей-офф. Начало матча — в 19:30 мск.



СКА:

Коскинен (Шестёркин);

Рунблад — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;

Хафизуллин — Чудинов, Широков — Калинин — Карпов;

Зуб — Зубарев, Гусев — Прохоркин — Плотников;

Рыков, Тихонов — Каблуков — Мальцев.



«Лада»:

Лазушин (Иванников);

Воробьёв — Геноуэй, Филатов — Новотны — Белоусов;

Костромитин — Сотниекс, Валуйский — Зернов — Бабенко;

Кириллов — Ежов, Нестеров — Капустин — Скороходов;

Дьяков, Бочаров — Ахметов — А. Стрельцов, Рахимуллин.



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