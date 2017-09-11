Шеро: Сиверсон имеет важное значение для «Дэвилз», рады новому контракту

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал подписание нового контракта с защитником Деймоном Сиверсоном. Соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 4,1667 млн.



«Мы счастливы, что Деймон подписал контракт до окончания сезона-2022/23. Он имеет важное значение для нашего клуба. Это молодой защитник, с которым мы очень рады работать. Данная сделка показывает, что руководство команды преданно следует принципам развития клуба. Мы с радостью будем помогать Сиверсону расти и развиваться как игроку», — приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ.

Защитник Сиверсон договорился с «Дэвилз» о шестилетнем контракте на $ 25 млн