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Перед матчем СКА — «Лада» в Петербурге болельщики вновь исполнили гимн а капелла

11 сентября 2017, понедельник. 19:40 Хоккей

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и тольяттинской «Ладой» болельщики исполнили российский гимн а капелла.

Напомним, что перед домашним матчем СКА с подольским «Витязем» 27 августа из-за технического сбоя во время исполнения гимна России выключился куб и пропал звук. Зрители «Ледовом» после допели гимн. В этот раз организаторы сами решили выключить звук.

В матче СКА — «Лада» идёт первый период. Счёт не открыт.

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Посмотреть видео также можно в «твиттере».

Яковлев: можно взять за традицию исполнять в Петербурге гимн а капелла
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Лада ХК СКА
Новости. Хоккей
11 сентября 2017, понедельник
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