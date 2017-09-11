Перед матчем СКА — «Лада» в Петербурге болельщики вновь исполнили гимн а капелла

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и тольяттинской «Ладой» болельщики исполнили российский гимн а капелла.



Напомним, что перед домашним матчем СКА с подольским «Витязем» 27 августа из-за технического сбоя во время исполнения гимна России выключился куб и пропал звук. Зрители «Ледовом» после допели гимн. В этот раз организаторы сами решили выключить звук.



В матче СКА — «Лада» идёт первый период. Счёт не открыт.



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