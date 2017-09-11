Макдэвид: один сезон — это не ещё не карьера, хочу произвести долгое впечатление

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о своём прошедшем сезоне и месте, которое он может оставить в истории.



«Ты совершенно точно не хочешь быть одним из тех парней, которые чего-то добились и затем пропали. Я всегда повторял, что один сезон — еще не карьера. Я тот, кто хочет произвести впечатление, которое длилось бы годами. Если мне это удастся, тогда придется наработать на большее, чем на один успешный сезон», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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