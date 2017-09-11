Джек Скилле забил первый гол за «Динамо» Мн уже на 13-й минуте дебютной игры

Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча с челябинским «Трактором». 30-летний хоккеист забил гол уже на 13-й минуте своей дебютной игры за белорусский клуб, впервые отметившись в Континентальной хоккейной лиге.
В прошлом сезоне Скилле провел 55 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 9 (5+4) результативных баллов.
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